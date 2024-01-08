Состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Франции сезона 2023/24. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Франции, 1/32 финала

Понтарлье – Лион – 0:3

Голы: Шерки, 45, Найлз, 52, Ляказетт, 56

Тьонвиль – Марсель – 0:1

Гол: Обамеянг, 62

Ланс – Монако – 2:2

Голы: Мауасса, 43, Сотока, 62 – Бен-Йеддер, 1, Аклиуш, 21

Ревель – ПСЖ – 0:9

Голы: Мбаппе, 16, 45, 48, Нгессан (аг), 38, Асенсио, 43, Рамуш, 71, Коло-Муани, 76, 90, Ндур, 87

Лион без проблем справился с любительской командой. Победа над Понтарлье стала четвертой подряд для "ткачей". Записали в свой актив по голу Шерки, Найлз и Ляказетт.

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Марселю пришлось помучиться против представителя N3. Тьонвиль имел довольно неплохие отрезки и в первом тайме действовал агрессивно. Впрочем, Обамеянг похоронил все надежды соперника на проход в следующий раунд.

Монако и Ланс сыграли зрелищную игру на Болларе Делелисе. Монегаски открыли счет уже на первой минуте игры, а спустя небольшой промежуток времени смогли удвоить преимущество. Ланс продемонстрировал свой сильный характер и до перерыва отыграл один гол. Хозяева поля действовали настолько классно, что не только сравняли, но и могли выходить вперед. Основное время закончилось вничью. В серии послематчевых пенальти Монако улыбнулась удача и они получили путевку в 1/16 финала.

Ревель на своем поле принимал ПСЖ. Конечно, чуда в этом матче не произошло. Парижане уже до перерыва забили четыре мяча. Килиан Мбаппе оформил хет-трик. В активе француза теперь 31 гол в Кубке Франции. Таким образом он стал лучшим бомбардиром ПСЖ в турнире. Во втором тайме избиение Ревеля продолжилось. Парижане забили еще пять голов.

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