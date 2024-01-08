В 1/16 финала финала Кубка Франции образовалась пара тяжеловесов – Ренн примет Марсель. В составе бретонцев выступает 38-летний легенда Марселя Стив Манданда, который буквально сегодня согласовал новый контракт с клубом – до лета 2025-го года.

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Главному фавориту турнира ПСЖ вновь повезло с соперником. На предыдущей стадии команда Луиса Энрике со счётом 9:0 разобралась с Ревелом, который представлял третий дивизион. Теперь парижанам вновь придётся сыграть с соперником из третьего дивизиона – столичная команда отправится на выезд к Орлеан.

Страсбур Эдуарда Соболя сыграет на выезде с Клермоном, а Лилль Паулу Фонсеки – с Расингом.