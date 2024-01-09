Вулверхемптон вступив у гонку за нападника ПСЖ Уго Екітіке, інформує L'Equipe. Повідомляється, що англійський клуб має намір скласти конкуренцію Вольфсбургу, який першим вийшов на паризький клуб щодо 21-річного гравця.

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Згідно з джерелом, боси Вольфсбурга вже кілька днів вивчають можливість орендувати Екітіке без права викупу. Вулверхемптон запропонував парижанам вигідніші умови – середняк АПЛ готовий орендувати Уго з правом викупу.

Станом на сьогоднішній день Вулверхемптон посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, а Вольфсбург йде 10-м у Бундеслізі.

Нагадаємо, що найкращий бомбардир "вулвз" Хі Чхан Хван (10 голів у чемпіонаті) вирушив на Кубок Азії й теоретично може пробути в розташуванні збірної Південної Кореї до 10 лютого 2024 року, коли відбудеться фінал турніру.

Раніше Вулверхемптон уже зумів переманити до свого складу вінгера ПСЖ Пабло Сарабію.

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