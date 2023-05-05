Полузащитник каталонцев Виктор Цыганков сдержанно, но однозначно прокомментировал успех своей команды в матче 33-го тура Ла Лиги с Мальоркой (2:1).

Накануне Жирона в поединке очередного тура чемпионата Испании дожала Мальорку (2:1), вырвав победу на последних минутах. Украинский легионер "бело-красных" Виктор Цыганков вышел в старте и провел на поле 91 минуту.

Два гола с участием Цыганкова в видеообзоре матча Жирона – Мальорка – 2:1

Наш соотечественник приложился к обоим голам: первый мяч каталонцы забили после подачи украинца, а во время второго взятия ворот Цыганков отдал передачу на Ивана Мартина, который отметился голевой передачей. Как следствие, Жирона одержала третью победу подряд и, поднявшись на восьмую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, претендует на попадание в еврокубки.

После победы Цыганков на своей странице в социальной сети Instagram поделился постом клубного аккаунта с результатом поединка, добавив два смайла: ️️силу и сердце.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Жирону 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Цыганков спровоцировал гол и отдал предголевой пас – Жирона вырвала победу над Мальоркой и посягает на еврокубки