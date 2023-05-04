Цыганков закрепляется в статусе лидера Жироны. Каталонцы борются за еврокубки, а Виктор – главная ударная сила команды. В поединке с Мальоркой он еще раз показал свой класс и прямо повлиял на положительный результат.

Два гола с участием Цыганкова в видеообзоре матча Жирона – Мальорка – 2:1

Жирона действовала с позиции силы, контролируя мяч на чужой половине. Хозяева атаковали с явным акцентом на правый фланг (48% атак), где Цыганков эффективно взаимодействовал с Мартинесом и Мартином. Украинец ускорял игру попытками обыграться в "стеночку". Соперник плотно оборонялся, поэтому вариантов для обострения было не так много.

Каталонцам очень помогли стандарты, в том числе подачи Цыганкова с этих стандартов, которые потянули на 0.18xA. Виктор дважды нашел хорошими навесами Кастельяноса: первый удар форварда оказался неточным, а второй парировал голкипер (Opta засчитала его как явный голевой момент, созданный Цыганковым).

Украинец заработал штрафной, после которого Жирона забила. Правда, с нарушением правил – Ромеу перед ударом толкнул соперника. Однако следующий штрафной исполнил сам Витя. И исполнил отлично: подача адресата не нашла, но спровоцировала хаос в штрафной гостей, чем воспользовался Эспиноза. Мяч оказался в воротах Мальорки.

Цыганков продолжал что-либо придумывать, но в штрафной площади оппоненты останавливали его дриблинг и передачи. Пришлось немного поработать без мяча. Виктор дважды удачно сыграл в отборе и выиграл 53% единоборств – хорошие цифры для игрока атаки. Статистические порталы вывели солидные оценки: SofaScore – 7.3, WhoScored – 7.3, FotMob – 7.5.

Мальорка редко выбегала в атаку, но каждый раз было опасно. Санчес издали пробил в штангу, а Родригес вырвался на свидание с голкипером и проиграл свою дуэль. Мурики даже забил, однако судьи зафиксировали минимальный офсайд.

В итоге Жирона чуть не доигралась. Свои шансы хозяева не реализовали, а Мальорка выстрадала гол. Буэно при подаче с углового завалил Мурики – арбитр назначил пенальти. Косовар самостоятельно исполнил приговор и сравнял счет.

Жирона мгновенно активизировалась и побежала вырывать победу. Ромеу мощно пробил издалека, Цыганков еще раз отбросил под удар Кастельяносу (на этот раз с игры). Форвард все же нашел свой шанс и забил победный гол. В той быстрой атаке Виктор отдал предголевой пас на Мартина, который с фланга подал на дальнюю штангу.

Жирона победила, набрала 47 очков и поднялась на 7 место Примеры. Борьба за еврокубки продолжается. У Бетиса, который идет шестым, всего два балла преимущества.

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