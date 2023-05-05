Півзахисник каталонців Віктор Циганков стримано, але однозначно прокоментував успіх своєї команди у матчі 33-го туру Ла Ліги з Мальоркою (2:1).

Напередодні Жирона у поєдинку чергового туру чемпіонату Іспанії дотисла Мальорку (2:1), вирвавши перемогу на останніх хвилинах. Український легіонер "біло-червоних" Віктор Циганков вийшов у старті і провів на полі 91 хвилину.

Два голи за участю Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Мальорка – 2:1

Наш легіонер доклався до обох голів: перший м'яч каталонці забили після подачі українця, а під час другого взяття воріт Циганков віддав передасист на Івана Мартіна, який відзначився гольовою передачею. Як наслідок, Жирона здобула третю перемогу поспіль і, піднявшись на восьму сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, претендує на потрапляння у єврокубки.

Після перемоги Циганков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram поділився постом клубного акаунту з результатом поєдинку, додавши два смайли: ️️силу і серце.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Жирону 13 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 4 асисти.

Циганков спровокував гол і віддав передгольовий пас – Жирона вирвала перемогу над Мальоркою та зазіхає на єврокубки