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Сент-Этьен – Александрия: Дубра назвал компонент, в котором украинцам следует добавить

10:37 32 Читати українською
Сент-Этьен – Александрия: Дубра назвал компонент, в котором украинцам следует добавить
Каспарс Дубра / УПЛ

Защитник Александрии Каспарс Дубра поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена (1:1).

8’ Габриэль Силва
 
Габриэль Силва 14’
8’ Габриэль Силва
14’ Габриэль Силва

"Мы продемонстрировали характер. Начало, возможно, не удалось. Не то чтобы испугались, просто в отдельных моментах не разобрались. После этого успокоились и начали демонстрировать то, что от нас требуют тренеры и тот футбол, в который играет Александрия. Но где-то в контратаках и контригре нам надо добавить – поднять планку.

Сент-Этьен – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы неправильно начинали атаки. Когда нашли, как нужно – имели несколько хороших выпадов, которые могли завершиться положительно для нас.

Для многих ребят Александрии это был дебют именно в такой атмосфере. В конце соперники могли забить – трудно всю игру провести идеально. Хорошо, что нас Бог спасал и Юра Панькив выручал. Это очко добыто благодаря усилиям всей команды", – поделился Дубра в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Александрия удержала ничью против Сент-Этьена в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

Сент-Этьен – Александрия: ничья не без доли везения с курьезным автоголом и сохранение шансов на выход из группы

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Лига Европы Каспарс Дубра Каспарс Дубра Сент-Этьен - Александрия Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен
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