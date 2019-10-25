Сент-Этьен – Александрия: Дубра назвал компонент, в котором украинцам следует добавить

Защитник Александрии Каспарс Дубра поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена (1:1).

"Мы продемонстрировали характер. Начало, возможно, не удалось. Не то чтобы испугались, просто в отдельных моментах не разобрались. После этого успокоились и начали демонстрировать то, что от нас требуют тренеры и тот футбол, в который играет Александрия. Но где-то в контратаках и контригре нам надо добавить – поднять планку.

Сент-Этьен – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы неправильно начинали атаки. Когда нашли, как нужно – имели несколько хороших выпадов, которые могли завершиться положительно для нас.

Для многих ребят Александрии это был дебют именно в такой атмосфере. В конце соперники могли забить – трудно всю игру провести идеально. Хорошо, что нас Бог спасал и Юра Панькив выручал. Это очко добыто благодаря усилиям всей команды", – поделился Дубра в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Александрия удержала ничью против Сент-Этьена в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

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