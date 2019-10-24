Сент-Этьен – Александрия: игрок французов забил в чужие и свои ворота – команды обменялись голами

Сент-Этьен принимает Александрию в 3-м туре группового турнира Лиги Европы 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Сент-Этьен – Александрия стартовал в 19:55 по киевскому времени. Поединок проходит во Франции на стадионе Жоффруа Гишар. В предыдущем туре Александрия сыграла вничью с Гентом и добыла свое первое очко в Лиге Европы, а Сент-Этьен расписал мировую с Вольфсбургом.

Команда Владимира Шарана играет в напряженном графике – в течение недели Александрия вынуждена провести поединки против Динамо (20 октября, 0:1), Сент-Этьена и Шахтера (27 октября). Понятно, что бронзовый призер УПЛ уже потратил немало сил, а тут еще и добавились проблемы с логистикой – команда добиралсь во Францию на 5 часов дольше запланированного из-за неблагоприятных погодных условий.

Сент-Этьен – Александрия – видео голов

Хозяева активно начали матч, и уже на 1-й минуте Дубра вынужден был выносить мяч подальше после опасного прострела с правого фланга. А на 6-й минуте пролилась первая кровь – Мирошниченко получил в лицо от Дебюши. Подача со штрафного завершилась неточным ударом Ситало.

На 8-й минуте Сент-Этьен открыл счет. После длинной передачи из глубины Амума классно остановил мяч и отдал на Габриэля Силву. Тот отличным ударом в дальний угол ворот Панькива забил первый гол в поединке.

Впрочем, Александрия очень быстро отыгралась – не без помощи соперника. Третьяков прорвался по левому флангу и отдал на Ситало. Тот не успел к мячу, но помог все тот же Габриэль Силва, который поразил собственные ворота!