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Сент-Этьен – Александрия – видео голов

20:14 77 Читати українською
Сент-Этьен – Александрия – видео голов
Сент-Этьен – Александрия – видео голов и обзор матча 24 октября 2019

Сент-Этьен принимает Александрию в 3 туре группового турнира Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Сент-Этьен – Александрия на "Футбол 24".

8’ Габриэль Силва
 
Габриэль Силва 14’
8’ Габриэль Силва
14’ Габриэль Силва

Матч и онлайн-трансляция Сент-Этьен – Александрия стартовал в 19:55 по киевскому времени. Поединок проходит во Франции на стадионе Жоффруа Гишар. После двух туров группового этапа Лиги Европы 2019/20 обе команды являются аутсайдерами группы I, набрав по 1 очку. В предыдущем туре Александрия сыграла вничью с Гентом, а Сент-Этьен – с Вольфсбургом. Бельгийцы и немцы набрали по 4 пункта и возглавляют квартет.

Уже на 8-й минуте хозяева открыли счет после образцовой комбинации и точного удара Габриэла Силвы.

Украинцы не опустили голову и уже через несколько минут после прострела с левого фланга заставили того же Силву перевести мяч в свои ворота – 1:1.

Видео гола Силвы:

Видео автогола Силвы:

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Лига Европы Видеоновости Александрия Александрия Сент-Этьен - Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен
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