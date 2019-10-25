Сент-Етьєн – Олександрія: Дубра назвав компонент, у якому українцям слід додати

Захисник Олександрії Каспарс Дубра поділився враженнями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Сент-Етьєна (1:1).

"Ми продемонстрували характер. Початок, може, не вдався. Не те щоб злякалися, просто в окремих моментах не розібралися. Після цього заспокоїлися і почали демонструвати те, що від нас вимагають тренери і той футбол, в який грає Олександрія. Але десь в контратаках і контргру нам треба додати – підняти планку.

Сент-Етьєн – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми неправильно починали атаки. Коли віднайшли, як потрібно – мали кілька хороших випадів, які могли завершитися позитивно для нас

Для багатьох хлопців Олександрії це був дебют саме в такій атмосфері. В кінці суперники могли забити – важко всю гру провести ідеально. Добре, що нас Бог рятував і Юра Паньків виручав. Це очко здобуте завдяки зусиллям всієї команди", – поділився Дубра в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Олександрія втримала нічию проти Сент-Етьєна в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи (1:1).

Сент-Етьєн – Олександрія: нічия не без долі везіння з курйозним автоголом та збереження шансів на вихід з групи