Після принижень Мбаппе з боку ПСЖ (прибрали зображення гравця з офіційного сайту, зупинили продаж футболок з прізвищем Кіліана), француз повертається до першої команди парижан, повідомляє LeParisien.

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"Після дуже конструктивних і позитивних обговорень між клубом і Кіліаном Мбаппе перед матчем ПСЖ – Лор’ян, гравець був поновлений для тренувань основної команди сьогодні вранці", – йдеться в заяві клубу.

Не виключено, що причиною став провал парижан у стартовому турі – безгольова нічия з Лор'яном. Нагадаємо, що Мбаппе відмовляється продовжувати контракт із ПСЖ – угода між клубом і гравцем діє до літа 2024 року. Француз сподівається покинути стан парижан через рік на правах вільного агента.

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