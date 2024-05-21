Реал проигрывает в борьбе ПСЖ за любимца Фонсеки – парижане приближаются к завершению первого летнего трансфера
Защитник Лилля Лени Йоро сменит клубную прописку, но останется в чемпионате Франции.
За защитником молодежной сборной Франции длительное время следил Реал и казалось, что летом он окажется в Испании. Интерес к Лени Йоро проявлял также ПСЖ, но руководство Лилля не хотело усиливать чемпиона Лиги 1.
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Как сообщает SPORTS ZONE, "доги" достигли договоренности с парижанами по любимцу Фонсеки. Лиллю срочно надо улучшить свое финансовое положение, поэтому руководство согласилось на сумму в 50 миллионов евро.
Сам Лени отдает предпочтение Реалу, но мадридцы пока не сделали ни одного шага. Ожидается, что спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш вскоре встретится с представителями Йоро, чтобы окончательно его убедить.
Напомним, что экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека несколько сезонов назад стал подключать Лени к основе Лилля. В общем Йоро сыграл за "догов" в 60 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола.
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