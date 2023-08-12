ПСЖ без Неймара и Мбаппе оконфузился в первом туре Лиги 1 – пол команды новичков не спасли Луиса Энрике
ПСЖ потерял очки в матче против Лорьяна в первом туре чемпионата Франции. Результат – в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Франции, 1 тур
ПСЖ – Лорьян – 0:0
Луис Энрике не включил в заявку на игру трех звездных футболистов. Неймар, Марко Верратти и Килиан Мбаппе наблюдали за матчем в статусе болельщиков. Перед встречей сообщалось, что Мбаппе могут даже не допустить на стадион. Впрочем, француз был на трибунах вместе с младшим братом Итаном и Дембеле.
Новый наставник парижан выпустил в основе сразу шесть новичков. Ин, Рамуш, Шкриняр, Эрнандес, Угарте и Асенсио появились на поле с первых минут. ПСЖ, как и положено действующему чемпиону, начал матч активно, контролируя каждый кусочек поля. Парижане активно прессинговали, пытаясь заставить соперника допустить ошибку.
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Лорьян оборонялся низким блоком, достаточно компактно, что не позволило подопечным Луиса Энрике создать действительно острые моменты. Только два из восьми ударов до перерыва попали в створ ворот "мерлуз". Впрочем, контроль мяча принес свои плоды. Первый раз, когда Лорьяну удалось пробить по воротам ПСЖ произошел аж на 42 минуте первого тайма. Абергель пробил в стойку.
После перерыва рисунок игры не изменился. Парижане продолжили давить на соперника. Шансы у подопечных Луиса Энрике были, но великолепная игра Мвого помешала. До конца встречи ПСЖ так и не удалось поразить ворота Лорьяна. 0:0 – ПСЖ опозорился уже в первом туре.
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