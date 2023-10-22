Француз сделал мощный шаг вперед после полноценного трансфера. В прошлом сезоне он пиграл в Штутгарте на правах аренды и убедил выкупить его контракт у Ренна за 9 миллионов евро. Интересно, что в 2020 году французы отдали за игрока 15 млн.

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Гирасси уже оправдал инвестиции немцев. В нынешнем сезоне в его активе 14 голов за 8 туров. Это новый рекорд Бундеслиги. Никто раньше столько не забивал на этом этапе сезона. Даже Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски не показывали подобной результативности.

Более того, в чемпионатах топ-пятерки был лишь один случай, когда за 8 первых туров сезона игрок забивал больше. Это сделал Криштиану Роналду, имевший 15 точных ударов в сезоне 2014/15. Тогда португалец выступал за Реал.

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