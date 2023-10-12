Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает историю Майка Ньюэлла, автора одного из самых быстрых хет-триков в истории ЛЧ.

Мохамед Салах, Бафетимби Гомис, Рахим Стерлинг, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски – эти фамилии хорошо знакомы каждому футбольному болельщику. Это не рандомный набор известных нападающих, а список авторов самых быстрых хет-триков в летописи Лиги чемпионов. В нем пропущена фамилия Майка Ньюэлла, который в течение 16 лет удерживал рекорд скорострельности, а ныне является третьим в списке самых быстрых голеадоров группового этапа ЛЧ.

Майк никогда не хватал звезд с неба. За всю карьеру сыграл немногим более ста матчей в Премьер-лиге и отличился 22 голами. Вершиной для Ньюэлла оказался сезон 1994/1995, когда он в составе сенсационного Блэкберна стал чемпионом Англии. Однако вклад Майка в тот триумф минимален – 12 поединков, из которых только два в старте, и ни одного забитого мяча (львиную долю сезона он пропустил из-за тяжелой травмы колена).

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В следующем году английский чемпион получил право сыграть в ЛЧ, однако с треском провалился. В пяти турах Блэкберн только однажды не проиграл и забил два гола (один из них – на счету Ньюэлла) и к заключительному поединку с Русенборгом подходил с одним заработанным баллом. Тот поединок на Ивуд Парк уже ничего не решал для Роверс, но имел важное значение для норвежцев, которые сохраняли неплохие шансы на выход из группы.

На 16-й минуте Алан Ширер с пенальти открыл счет, вскоре Стеффен Иверсен его сравнял, а дальше зрители стали свидетелями бенефиса Ньюэлла. В промежутке с 31-й до 40-й минуты игрок хозяев трижды отправлял мячи в сетку и каждый раз делал это в разном стиле: правой ногой, головой и левой ногой. Кстати, дважды Майку ассистировал Алан Ширер.

"Некоторые люди называют это идеальным хет-триком, но он не принес нам особой пользы, поскольку это была последняя игра на групповом этапе, и мы уже выбыли, – говорил Ньюэлл. – Хотя это сохранило нам лицо. Я не могу поверить, что рекорд так долго не могли превзойти".

Left foot. Right foot. Header.



It took just nine minutes for Mike Newell to score the perfect @ChampionsLeague hat-trick on this day in 1995. #Rovers pic.twitter.com/3DADwlTwEQ — Blackburn Rovers (@Rovers) December 6, 2017

Во втором тайме ничего интересного на поле не происходило (кроме удаления центрбека хозяев Пола Вархерста), так что матч так и завершился победой Роверс – единственной в истории клуба в Лиге чемпионов. Сложно сказать ощущал ли в тот вечер особую сатисфакцию герой поединка. Особенно, учитывая его специфический характер.

Партнеры Майка (в частности, Грэм Ле Со в своей автобиографии "Left Field") характеризовали Ньюэлла, как не особо амбициозного футболиста, чувствовавшего себя комфортно в тени Алана Ширера (в отличие от того же Криса Саттона). Болельщики Блэкберна называли Ньюэлла идеальным напарником для топ-бомбардира.

Майк родился в Ливерпуле и с детства мечтал выступать на Энфилде. Однако парня забраковали в клубе, поэтому ему пришлось реализовывать себя в другой команде. В конце октября 1986-го Ньюэлл играл за Лутон. По иронии судьбы 21-летний нападающий вышел в старте против Ливерпуля и отгрузил родной команде три гола (на глазах у кумира детства Кенни Далглиша, который через несколько лет будет тренировать Майка в Блэкберне).

Собственно, до переезда на Ивуд Парк нападающий поиграл за Лестер и Эвертон (оттуда даже вызывался в национальную сборную), а в 1991-м забил победный гол за Блэкберн именно в ворота Лестера в финале плей-офф за выход в сильнейший дивизион. Ньюэллу хватило смелости подойти к отметке при счете 0:0 и забить победный гол. Блэкберн вернулся в элиту после 26-летнего отсутствия.

"Не думаю, что я когда-нибудь так нервничал во время исполнения пенальти, – признавался Майк. – В моей голове крутилось много мыслей. Я понимал, что от этого зависит весь нынешний сезон и, возможно, следующий".

Ньюэлл забивает на Уэмбли

После чемпионства с Роверс и того выдающегося хет-трика Русенборгу карьера Ньюэлла пошла на спад. Но Майк не собирался уходить из футбола и взялся за тренерскую деятельность. Здесь он запомнился не столько своими результатами, сколько эксцентричными высказываниями.

От Майка доставалось всем. Например, ассистентке рефери Эми Рейнер, работавшей на матче возглавляемого им Лутона: "Ее здесь быть не должно. Я знаю, что это звучит по-сексистски, но я сексист, поэтому не собираюсь быть кем-то другим. В этой стране проблема с политкорректностью, а вовлечение женщин в игру не является способом улучшить судейство. Если вы начнете привлекать женщин к судейству, у вас будут большие проблемы. Это символизм для политкорректных идиотов". За такое высказывание в 2006-м Ньюелла дисквалифицировали на 6500 фунтов.

Впоследствии тренер поднял проблему легионеров в английском футболе. По его мнению, иностранцы слишком часто симулируют: "Когда мяч выбивается, а игрок поднимается, это меня раздражает. Мы становимся мягкими из-за иностранцев". Потом Майк прошелся и по агентам, которые, по его мнению, способствуют коррупции (Ньюэлл даже заявил, что ему предлагали взятки).

Кто-то считал Майка правдорубом, другие критиковали за противоречивые взгляды. Но Ньюэлл не собирался подстраиваться под кого-то и остался верен себе.

Последним местом работы Майка Ньюэлла был ирландский Уотерфорд. Известный бомбардир работал в качестве ассистента главного тренера, но даже в этой роли сумел продемонстрировать свой нрав. Ньюэлл частенько ссорился с судьями и даже удалялся из технической зоны. В поединке, датированном 2021 годом, рефери отложил двойную замену Уотерфорда из-за того, что цвет ленты на гетрах футболиста отличался от цвета самих гетров – это запрещено правилами. Но 58-летнего Майка Ньюэлла это не волновало – он уже традиционно закипел и наговорил судье лишнего, за что получил 4-хматчевую дисквалификацию.