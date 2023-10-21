Байер сохранил лидерство, сенсационный бомбардир Бундеслиги принес победу, 2 голкипера оформили ассисты в одном поединке
В субботних поединках Бундеслиги лидеры чемпионата одержали победы, а в матче Хоффенхайм – Айнтрахт состоялось неординарное событие. Читайте отчет об играх на "Футбол 24".
Бундеслига 2023/24, 8-й тур
Вольфсбург – Байер – 1:2
Голы: Лакруа, 41 – Фримпонг, 13, Гримальдо, 62
Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:3
Голы: Байер, 3 – Мармуш, 11, Кнауфф, 23, Скири, 45+3
Дармштадт – РБ Лейпциг – 1:3
Голы: Кемпе, 32, (пен.) – Опенда, 1, 72, Форсберг, 24
Унион Берлин – Штутгарт – 0:3
Голы: Гирасси, 16, Силас, 81, Ундав, 88
Фрайбург – Бохум – 2:1
Голы: Доан, 26, Грифо, 45+2 (пен.) – Пасиенсия, 15
Байер продолжил побеждать в Бундеслиге, на этот раз с трудом одолев Вольфсбург. Фримпонг вывел леверкузенцев вперед на 13 минуте. Лакруа до перерыва сравнял счет, но после перерыва Гримальдо принес "фармацевтам" победу.
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Штутгарт на выезде разбил Унион Берлин. Счет открыл Гирасси, который забил уже 14-й гол в 8 матчах. После перерыва Силас и Ундав оформили разгром соперника.
Айнтрахт в гостях переиграл Хоффенхайм. В поединке произошло уникальное – вратари обеих команд отметились ассистами. Байер открыл счет уже на 3 минуте после передачи через все поле от Бауманна. Мармуш сравнял счет в элегантном стиле после аналогичного паса Граля. Кнауфф и Скири перед перерывом вывели Айнтрахт вперед, оформив победу.
РБ Лейпциг ожидаемо переиграл Дармштадт благодаря дублю Опенды и голу Форсберга. А Фрайбург одолел Бохум Ордеца (который стал одним из лучших в своей команде). Героем игры стал Грифо, который оформил ассист и забил с пенальти.
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