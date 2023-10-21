В субботних поединках Бундеслиги лидеры чемпионата одержали победы, а в матче Хоффенхайм – Айнтрахт состоялось неординарное событие. Читайте отчет об играх на "Футбол 24".

Бундеслига 2023/24, 8-й тур

Вольфсбург – Байер – 1:2

Голы: Лакруа, 41 – Фримпонг, 13, Гримальдо, 62

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:3

Голы: Байер, 3 – Мармуш, 11, Кнауфф, 23, Скири, 45+3

Дармштадт – РБ Лейпциг – 1:3

Голы: Кемпе, 32, (пен.) – Опенда, 1, 72, Форсберг, 24

Унион Берлин – Штутгарт – 0:3

Голы: Гирасси, 16, Силас, 81, Ундав, 88

Фрайбург – Бохум – 2:1

Голы: Доан, 26, Грифо, 45+2 (пен.) – Пасиенсия, 15

Байер продолжил побеждать в Бундеслиге, на этот раз с трудом одолев Вольфсбург. Фримпонг вывел леверкузенцев вперед на 13 минуте. Лакруа до перерыва сравнял счет, но после перерыва Гримальдо принес "фармацевтам" победу.

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Штутгарт на выезде разбил Унион Берлин. Счет открыл Гирасси, который забил уже 14-й гол в 8 матчах. После перерыва Силас и Ундав оформили разгром соперника.

️ ???? | Union Berlin 0-1 Stuttgart | Serhou Guirassypic.twitter.com/jccw409kpX — FootColic ️ (@FootColic) October 21, 2023

Айнтрахт в гостях переиграл Хоффенхайм. В поединке произошло уникальное – вратари обеих команд отметились ассистами. Байер открыл счет уже на 3 минуте после передачи через все поле от Бауманна. Мармуш сравнял счет в элегантном стиле после аналогичного паса Граля. Кнауфф и Скири перед перерывом вывели Айнтрахт вперед, оформив победу.

2 - Hoffenheim goalie Oliver Baumann and Frankfurt GK Jens Grahl each set up a goal in today's match between their sides, marking the first time two keepers have set up a goal in a BL match since det. data collection 2004-05. Quarterbacks. #TSGSGE @eintracht_eng @tsghoffenheimEN — OptaFranz (@OptaFranz) October 21, 2023

РБ Лейпциг ожидаемо переиграл Дармштадт благодаря дублю Опенды и голу Форсберга. А Фрайбург одолел Бохум Ордеца (который стал одним из лучших в своей команде). Героем игры стал Грифо, который оформил ассист и забил с пенальти.

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