Француз зробив потужний крок вперед після повноцінного трансферу. Минулий сезон він провів у Штутгарті на правах оренди й переконав викупити його контракт у Ренна за 9 мільйонів євро. Цікаво, що у 2020-му французи віддали за гравця 15 млн.

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Гірассі вже виправдав інвестиції німців. У нинішньому сезоні в його активі 14 голів за 8 турів. Це новий рекорд Бундесліги. Ніхто раніше стільки не забивав на цьому етапі сезону. Навіть Ерлінг Холанд та Роберт Лєвандовскі не демонстрували подібної результативності.

Ба більше, у чемпіонатах топ-п'ятірки був лише один випадок, коли за 8 перших турів сезону гравець забивав більше. Це зробив Кріштіану Роналду, який мав 15 точних ударів у сезоні 2014/15. Тоді португалець виступав за Реал.

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