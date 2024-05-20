Хасебе решил повесить бутсы на гвоздь, информирует официальный сайт Айнтрахта. Матч с РБ Лейпцигом (2:2) в 34 туре Бундеслиги стал для 40-летнего японца последнем в профессиональной карьере.

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Японец провёл в Айнтрахте почти 10 лет и сыграл за это время за команду 304 матча, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач. В целом на счету Хасебе 384 матча в немецкой Бундеслиге. Он замыкает тройку самых востребованных легионеров немецкого чемпионата наряду с Робертом Левандовски (384) и Клаудио Писарро (490).

В феврале 2022 года Макото подписал с Айнтрахтом пятилетний контракт, согласно которому, начиная с предстоящего лета, он перейдёт в тренерский штаб франкфуртского клуба.

В сезоне 2021/22 японец выиграл Лигу Европы.

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