"Если я буду продолжать забивать в том же темпе, то можно будет надеяться на вызов Петракова. В следующий раз сборная Украины соберется только в марте, так что трудно что-то прогнозировать.

Фейл голкипера сборной Украины в видеообзоре перестрелки Металлист – Ворскла – 3:2

Хотелось бы, чтобы я своими голами не оставил выбор Петракову. В целом же каждый футболист мечтает сыграть за сборную, но решение все равно остается за тренером", – рассказал Прядун в интервью Fanday.

Отметим, что Максим является одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины, забив 5 голов в 7 поединках. Его опережает только Артем Довбик, у которого 6 забитых мячей.

Металлист победил Ворсклу в перестрелке с пятью голами – дубль и ассист Прядуна вывели харьковчан на третью позицию