Поединок между Металлистом и Ворсклой обещал подарить болельщикам интересный футбол. Обе команды симпатично атакуют и имеют серьезные проблемы в обороне, а полтавчане при этом еще и демонстрируют один из самых высоких показателей интенсивности прессинга и единоборств. Букмекеры после двух подряд побед "зелено-белых" считали фаворитами именно подопечных Виктора Скрипника.

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В первой половине первого тайма ворскляне подтверждали свой статус. Сразу после стартового свистка по воротам пробивал Сефери (неудачно), лонгшот Олейника на 7-й минуте заблокировали, а на 11-й Степанюк пробил с дистанции в левый нижний угол – Костик парировал. Еще через восемь минут Сефери выкатил передачу с левого края штрафной на линию полукруга, а Юрченко мощно выстрелил. Костик спас и здесь.

Постепенно давление полтавчан стало угасать. Подопечные Виктора Скрипника владели инициативой, но в середине первого тайма игра уже была относительно равной. Ближе же к перерыву харьковчане еще стали активнее работать с мячом, что вылилось в штрафной на 39-й минуте. Прядун пробил с рикошетом от стенки, но Ризнык смог достать сферу.

Впрочем, на 44-й минуте Дмитрий превратился в антигероя. Металлист провел простенькую атаку, завершив ее подачей с правого фланга, а Ризнык при перехвате выпустил "круглого" из рук! Прядун тут же наказал за ошибку, открыв счет – 1:0! Отдыхать команды отправились именно с этими цифрами на табло.

Всего через минуту после начала второго тайма Ворскла могла сравнять счет со стандарта. Навес с него ударом головой замыкал Степанюк, однако Костик спас "желто-синих". Металлист в ответ шокировал соперника: уже на 49-й минуте Прядун получил передачу на ход от Танковского и прострелил с левого края штрафной на ближнюю штангу, а Каплиенко замкнул – 2:0!

Полтавчане побежали спасаться от поражения, быстро возродив интригу. Всего через пять минут после гола Каплиенко "зелено-белые" отквитали один мяч в результате подачи с правого фланга в исполнении Кравчука. Чайковский в попытке перехватить ее срезал сферу в собственные ворота – 2:1!

Впрочем, не менее быстро Металлист шокировал Ворсклу в третий раз – это вездесущий Прядун на 57-й минуте оформил дубль, приняв вбрасывание с аута и пробив мимо Ризныка. 3:1.

В середине второго тайма было много замен и мелких пауз, но без опасных моментов не обошлось. Команда Виктора Скрипника не оставляла попыток вернуться в игру, что вылилось в супермомент на 63-й минуте. Олейник в падении замкнул навес Сефери, Костик парировал, а затем еще и вытащил добивание от Степанюка! Металлист же огрызнулся на 74-й смещением Танковского в центр с ударом в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой.

Постепенно вера в камбэк Ворсклы угасала. Тем не менее, на 80-й минуте интригу таки удалось возродить. Героем стал Марлисон, который воспользовался ошибкой Ралюченко при перехвате кросса от Кравца – бразилец оказался перед Костиком и вторым касанием пробил мимо голкипера. 3:2 Казалось, что сейчас начнется нашествие с кучей моментов и панических выносов.

Но не тут-то было. Подопечные Олега Ратия достойно выдержали завершающую часть встречи, ничего не позволив у собственных ворот. Финальный свисток зафиксировал заслуженную победу харьковчан. Металлист набрал 13 очков и поднялся аж на третье место в таблице УПЛ, в то время как Ворскла с 7 зачетными баллами в активе осталась десятой.