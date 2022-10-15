У полтавчан было ощутимое преимущество до перерыва, но Орест Костык действовал безупречно. А вот Дмитрий Ризнык ошибся под занавес первого тайма. Кипер сборной Украины выпустил простую подачу и подарил гол Прядуну.

Металлист победил Ворсклу в перестрелке с пятью голами – дубль и ассист Прядуна вывели харьковчан на третью позицию

Старт второй половины получился ураганным – 3 гола за 11 минут! В составе Металлиста отличились Каплиенко и тот же Прядун, на что Ворскла ответила только автоголом Чайковского. Марлисон на 80-й минуте дал Ворскле надежду на очко, но нет – поражение подопечных Скрипника 2:3.