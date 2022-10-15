Фейл голкипера сборной Украины в видеообзоре перестрелки Металлист – Ворскла – 3:2
17:02 - Читати українською
Металлист и Ворскла устроили феерию в матче 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
44’ Максим Прядун
56’ Максим Прядун
Игорь Чайковский 54’
Марлисон 80’
44’ Максим Прядун
54’ Игорь Чайковский
56’ Максим Прядун
80’ Марлисон
У полтавчан было ощутимое преимущество до перерыва, но Орест Костык действовал безупречно. А вот Дмитрий Ризнык ошибся под занавес первого тайма. Кипер сборной Украины выпустил простую подачу и подарил гол Прядуну.
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Старт второй половины получился ураганным – 3 гола за 11 минут! В составе Металлиста отличились Каплиенко и тот же Прядун, на что Ворскла ответила только автоголом Чайковского. Марлисон на 80-й минуте дал Ворскле надежду на очко, но нет – поражение подопечных Скрипника 2:3.
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