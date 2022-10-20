"Якщо продовжуватиму забивати в тому ж темпі, то можна буде сподіватися на виклик Петракова. Наступного разу збірна України збереться аж у березні, тож важко щось прогнозувати.

Фейл голкіпера збірної України у відеоогляді перестрілки Металіст – Ворскла – 3:2

Хотілося б, щоб я своїми голами не залишив вибору Петракову. А загалом кожен футболіст мріє зіграти за збірну, але рішення все одно залишається за тренером", – розповів Прядун в інтерв'ю Fanday.

Зазначимо, що Максим наразі є одним з найкращих бомбардирів чемпіонату України, забивши 5 голів у 7 поєдинках. Його випереджає лише Артем Довбик, у якого 6 забитих м'ячів.

Металіст переміг Ворсклу в перестрілці з 5 голами – дубль і асист Прядуна, який зрівнявся з Довбиком, 3 місце в УПЛ