Руководители клубов АПЛ под занавес трансферного окна договариваются с ведущими игроками о продолжении сотрудничества.

Лестер, Лидс и Саутгемптон заключили новые соглашения с ключевыми игроками предыдущего сезона.

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"Лисы" и Харви Барнс подписали контракт до лета 2025-го. Молодой хавбек стал настоящим открытием прошлого сезона и даже получил дебютный вызов в сборную Англии, однако на Евро не поехал из-за травмы. Саутгемптон удержал своего капитана и мастера стандартов – Джеймса Уорд-Прауса. Лидс договорился с лучшим бомбардиром Патриком Бэмфордом, который в прошлом розыгрыше АПЛ отметился 17 голами. Контракты звезд "святых" и "павлинов" рассчитаны до 2026-го.

Добавим, что новый сезон чемпионата Англии стартовал в минувшие выходные, а трансферное окно закрывается 31 августа.

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Leicester City Academy graduate @HarveyBarnes97 has signed a new four-year-deal with the Club, keeping him at King Power Stadium until June 2025! ?#Barnes2025 — Leicester City (@LCFC) August 19, 2021