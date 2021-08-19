Руководство "красных дьяволов" предложило французу контракт на 4 года с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Athletic.

Сульшер призвал Манчестер Юнайтед продлить контракты 5 игроков – известен список "избранных"

Если бы Погба согласился, то стал самым высокооплачиваемым игроком клуба и всей АПЛ. Сейчас рекорд удерживает одноклубник Давид Де Хеа, который зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю. Впрочем, Погба не спешит брать ручку для подписания соглашения. Чемпион мира возьмет время на размышления, вспоминая о возможном переходе в ПСЖ через год на правах свободного агента.

Добавим, что на старте сезона полузащитник Манчестер Юнайтед устроил настоящий концерт – 4 ассиста в матче против Лидса (5:1).

Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду