Сенсаційний бомбардир, майстер стандартів і дебютант збірної Англії – клуби АПЛ продовжили контракти зі своїми зірками
Керівники клубів АПЛ під завісу трансферного вікна домовляються з провідними гравцями про продовження співпраці.
Лестер, Лідс і Саутгемптон уклали нові угоди з ключовими гравцями попереднього сезону.
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"Лиси" і Харві Барнс підписали контракт до літа 2025-го. Молодий хавбек став справжнім відкриттям минулого сезону та навіть отримав дебютний виклик до збірної Англії, однак на Євро не поїхав через травму. Саутгемптон втримав свого капітана і майстра стандартів – Джеймса Ворд-Прауса. Лідс домовився з найкращим бомбардиром Патріком Бемфордом, який в минулому розіграші АПЛ відзначився 17 голами. Контракти зірок "святих" і "павичів" розраховані до 2026-го.
Додамо, що новий сезон чемпіонату Англії стартував на минулих вихідних, а трансферне вікно закривається 31 серпня.
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