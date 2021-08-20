Лестер, Лідс і Саутгемптон уклали нові угоди з ключовими гравцями попереднього сезону.

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"Лиси" і Харві Барнс підписали контракт до літа 2025-го. Молодий хавбек став справжнім відкриттям минулого сезону та навіть отримав дебютний виклик до збірної Англії, однак на Євро не поїхав через травму. Саутгемптон втримав свого капітана і майстра стандартів – Джеймса Ворд-Прауса. Лідс домовився з найкращим бомбардиром Патріком Бемфордом, який в минулому розіграші АПЛ відзначився 17 голами. Контракти зірок "святих" і "павичів" розраховані до 2026-го.

Додамо, що новий сезон чемпіонату Англії стартував на минулих вихідних, а трансферне вікно закривається 31 серпня.

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Leicester City Academy graduate @HarveyBarnes97 has signed a new four-year-deal with the Club, keeping him at King Power Stadium until June 2025! ?#Barnes2025 — Leicester City (@LCFC) August 19, 2021