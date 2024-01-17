Руководство АЗ решило уволить Янссена после небольшого кризиса команды. Как информирует официальный сайт алкмарского клуба, до конца сезона тренировать команду будет помощник тренера Мартен Мартенс.

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С начала 2024 года АЗ успел сыграть два матча: в чемпионате Нидерландов команда уступила Твенте (1:2), который занимает третье место в турнирной таблице, а также с трудом прошла в Кубке страны аматорскую команду Квик Бойз (3:3, победа по пенальти). Ранее АЗ провалился в групповом этапе Лиги конференций.

"Несмотря на трудное и радикальное решение, мы благодарны Паскалю за то, что он сделал для клуба на протяжении последних пяти лет. Мы желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере", – говорится в официальном заявлении клуба.

Янсен проработал наставником АЗ с декабря 2020 года. Он заменил Арне Слота, который покинул алкмарский клуб из-за утечки информации о договоренности с Фейеноордом. Под руководством Паскаля АЗ финишировал на 5 и 4 месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов. Сейчас АЗ также занимает 4 место в таблице.

Напомним, что в прошлом сезоне АЗ встречался с СК Днепр-1 в Лиге конференций. Нидерландцы оказались сильнее в обеих встречах – 2:1, 1:0.

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