Историческое фиаско Аякса обогатило друзей обидчика-любителя на 80 тысяч евро: "Каникулы проведем на Ибице"
Вылет Аякса из Кубка Нидерландов от любительского УСВ Херкулес стал не только большой сенсацией, но и способом неплохо заработать.
Героем встречи стал 22-летний вингер Тим Питерс, отличившийся дублем в воротах нидерландского гранда. Под занавес встречи Аякс сравнял счет, но другой игрок Херкулеса на 90+2 минуте вырвал выход в 1/8 финала.
Довбик и Цыганков обвалили коэффициент на чемпионство Жироны в Ла Лиге в 278 раз
Впоследствии в сети приобрела популярность история соседей Питерса по комнате в общежитии. Перед матчем они сделали ставки на проход Херкулеса и гол своего товарища. Коэффициент составил 751. Один из друзей Тима показал скрин, как с 15 евро он выиграл 11 265. В общей сложности комната обогатилась более чем на 80 тысяч евро: "Каникулы проведем на Ибице".
В 1/8 финала Кубка Нидерландов любительский Херкулес сыграет с намного более скромным соперником – Камбюром, представляющим второй дивизион.