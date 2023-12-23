Вылет Аякса из Кубка Нидерландов от любительского УСВ Херкулес стал не только большой сенсацией, но и способом неплохо заработать.

Героем встречи стал 22-летний вингер Тим Питерс, отличившийся дублем в воротах нидерландского гранда. Под занавес встречи Аякс сравнял счет, но другой игрок Херкулеса на 90+2 минуте вырвал выход в 1/8 финала.

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Впоследствии в сети приобрела популярность история соседей Питерса по комнате в общежитии. Перед матчем они сделали ставки на проход Херкулеса и гол своего товарища. Коэффициент составил 751. Один из друзей Тима показал скрин, как с 15 евро он выиграл 11 265. В общей сложности комната обогатилась более чем на 80 тысяч евро: "Каникулы проведем на Ибице".

В 1/8 финала Кубка Нидерландов любительский Херкулес сыграет с намного более скромным соперником – Камбюром, представляющим второй дивизион.

Bewegend beeld van de man die gister in de 93e minuut 11K won pic.twitter.com/Ke3xU4XwWU — Gijs (@descherpte) December 22, 2023

Аякс сенсационно вылетел из Кубка Нидерландов от любителей