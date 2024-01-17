Керівництво АЗ вирішило звільнити Янссена після невеличкої кризи команди. Як інформує офіційний сайт алкмарського клубу, до кінця сезону тренувати команду буде помічник тренера Мартен Мартенс.

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З початку 2024 року АЗ встиг зіграти два матчі: у чемпіонаті Нідерландів команда поступилася Твенте (1:2), який посідає третє місце в турнірній таблиці, а також ледве пройшла в Кубку країни аматорську команду Квік Бойз (3:3, перемога по пенальті). Раніше АЗ провалився в груповому етапі Ліги конференцій.

"Незважаючи на важке і радикальне рішення, ми вдячні Паскалю за те, що він зробив для клубу протягом останніх п'яти років. Ми бажаємо йому всіляких успіхів у подальшій кар'єрі", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Янсен пропрацював наставником АЗ із грудня 2020 року. Він замінив Арне Слота, який покинув алкмарський клуб через витік інформації про домовленості з Фейєнордом. Під керівництвом Паскаля АЗ фінішував на 5 і 4 місці турнірної таблиці чемпіонату Нідерландів. Зараз АЗ також посідає 4 місце в таблиці.

Нагадаємо, що в минулому сезоні АЗ зустрічався з СК Дніпро-1 у Лізі конференцій. Нідерландці виявилися сильнішими в обох зустрічах – 2:1, 1:0.

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