Черная полоса Аякса в текущем сезоне продолжается – амстердамцы завершили выступления в Кубке Нидерландов на стадии 1/16 финала.

Кубок Нидерландов 2023/24, 1/16 финала

УСВ Херкулес – Аякс – 3:2

Голы: Питерс, 16, 66, Гротенберг, 90+3 – Бробби, 83, Акпом, 89

Аякс продолжает проваливать сезон 2023/24. Хотя амстердамцам и удалось улучшить ситуацию в чемпионате (5 место, отставание от первого ПСВ – 23 очка), однако не обошлось без исторического фиаско в Кубке.

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Соперником нидерландского гранда стал любительский УСВ Херкулес из 4-го дивизиона первенства. Аутсайдер шокировал Аякс на 16 минуте – отличился Питерс. Во втором тайме он оформил дубль, приблизив сенсацию. Аяксиды в конце поединка отыгрались – Бробби и Акпом на 83 и 89 минутах соответственно сравняли счет. Но Гротенберг на 3-й компенсированной минуте вырвал победу для УСВ Херкулес.

Отметим, что это впервые Аякс вылетел из Кубка Нидерландов от любительского коллектива – до этого клуб не проигрывал в 30 матчах подряд представителям любительского футбола.

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