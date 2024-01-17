Вдова Пеле, Марсия Аоки, и ее дети Джошуа, Селеста и Джемима не согласились с просьбой о выплате 5% от стоимости наследства "Короля футбола" в качестве вознаграждения Хосе Форносу, также известному как Пепито. Он был лучшим другом и советником Пеле на протяжении более 50 лет, информирует UOL.

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Сообщается, что Пепито сделал запрос о получении части наследства Пеле через тайный судебный процесс. Ранее суд удовлетворил просьбу Пепито стать распределителем наследства Пепе ещё при жизни легендарного футболиста. Однако о получении вознаграждения речи не шло.

Во время процесса Марсия Аоки заявила, что Пепито не выполнил условия своих юридических обязательств, указанных в завещании Пеле. Тем самым вдова поставила под сомнение право бывшего советника "Короля футбола" на 5% от его наследства. Она назвала его требование "абсурдным и необоснованным".

"Он не выполнил даже самых элементарных своих обязательств, а именно, как минимум, обеспечить доступ наследников к завещанию, оставленному Пеле, и, следовательно, обеспечить процесс регистрации и исполнения завещания. Он хочет просто разбогатеть за счёт имущества Пеле", – отметила Аоки.

Суд пока не принял никакого решения.

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