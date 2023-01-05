Альберто Джинульфи вошел в историю футбола как единственный итальянец, которому удалось отразить пенальти в исполнении Пеле. С 1956 по 1972 год "Король" не реализовал только четыре 11-метровых удара.

На Ларго-дельи-Оски, в самом сердце района Сан-Лоренцо, разросся огромный рынок. С одной стороны были прилавки, с другой – торговцы, которые привозили продукты, выращенные в сельской местности. Местные ребятишки ждали, когда часы пробьют 14:00. Это означало сворачивание торговли, после чего площадь превращалась в идеальное футбольное поле. Дети играли до тех пор, пока на улице не темнело.

Шахтер и Динамо отреагировали на смерть Пеле

На рубеже 1950-х и 60-х почти каждый день на это место приходит парень по имени Альберто. Утром он шёл в район Эсквилино, чтобы подать тёте рыбу за прилавком, во второй половине дня он приходил на футбольное поле. Сверстники встречали его с распростёртыми объятиями, ведь Альберто – вратарь. А в этой игре никто из остальных мальчишек не хотелт занимать место в воротах.

По воскресеньям отец водил Альберто на стадион, чтобы посмотреть на общую любимую команду: Рому. Футболка "джаллоросси" – мечта мальчика из Сан-Лоренцо, которая материализуется через несколько лет: в 1958 году Альберто Джинульфи из местной любительской команды попадает в молодежную команду Ромы. Спустя четыре года он дебютирует в Серии А в статусе резервиста. Но вскоре он и сам станет твёрдым игроком основы.

Джинульфи будет защищать цвета любимой Ромы на протяжении 11 сезонов, и сыграет за клуб ровно 201 матч. Он станет ключевой фигурой в триумфе Ромы в Кубке Италии 1969 года, когда этот турнир будет проводиться в совершенно ином формате, нежели сейчас – победителя определит турнирная таблица. Но Джинульфи войдёт в историю Ромы и всего итальянского футбола благодаря не выигрышу этого трофея, а событию, которое случится спустя несколько лет.

50 пострадавших в давке ради возможности увидеть Пеле

На календаре 1972 год. Сантос, как обычно, участвует в своем "бесконечном" турне, и заезжает на римский Олимпико, чтобы бросить вызов "джаллоросси". Пеле приезжает в статусе трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии, и теперь считается игроком с другой планеты. Столица Италии сходит с ума: люди отпрашиваются с работы и устремляются к кассам. В результате этого случается давка, по итогам которой 50 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все хотят видеть Пеле.

Начальник полиции приказывает работникам стадиона открыть все ворота. "Впустите всех! У кого есть билеты и даже тех, у кого их нет", – приказывает он. По этой причине матч между Ромой и Сантосом стартует на несколько десятков минут позже. На стадионе 90 000 зрителей, в этот день "Олимпико" действительно похож на "Маракану". Среди зрителей на трибунах также аргентинский боксер Карлос Монсон со своим агентом. На следующий день он победит Денни Мойера техническим нокаутом в пятом раунде и заберет себе мировую корону.

Третий год подряд Джинульфи уже воплощает свою детскую мечту и является основным вратарём Ромы. Несмотря на то, что в товарищеских матчах тренеры часто доверяют место в воротах резервным вратарям, Эленио Эррера выбирает стартовый состав с Альберто в воротах. Джинульфи пропускает первый мяч от Обердана за минуту до перерыва, второй – на 78-й минуте от Эду. Спустя несколько минут после второго пропущенного мяча главный арбитр Аурелио Ангонезе назначает в ворота номинальных хозяев пенальти: защитник Либорио Лигуори играет рукой в собственной штрафной. Исполнять приговор вызывается тот, ради которого публика собралась на стадионе – его величество "Король".

Пеле выглядит не в лучших кондициях. Однако он всегда должен присутствовать на поле – это предусмотрено в контракте Сантоса с любым соперником бразильской команды. Позже в своей книге "Моя жизнь и самая красивая игра в мире" Пеле расскажет, что без его присутствия римские рестораторы отказывались кормить остальных игроков Сантоса, когда сам Пеле был слишком уставшим, чтобы пойти поужинать с товарищами по команде.

Четвёртый незабитый пенальти в карьере

Мяч на одиннадцатиметровой отметке. Пеле делает разбег, затем сокращает дистанцию к мячу, и сопровождает это обманным движением – перемещает корпус влево, чтобы заставить вратаря прыгнул в правый угол. Но Альберто Джинульфи не "клюет" на этот трюк, он бросается в противоположную сторону и отражает мяч. На чистом инстинкте! Реакция Пеле бесценна: "Чёрная жемчужина" улыбается и направляется к Альберто, чтобы обнять его. Именно в этот момент бразилец обещает вратарю подарить свою футболку по окончании игры.

После финального свистка римские журналисты спросили Пеле, сколько пенальти он не смог реализовать за всю свою карьеру. "Король" отвечает, что это – четвертый незабитый. И называет полный список своих промахов. Первый нереализованный пенальти случился в матче против Коринтианс спустя некоторое время после победы на ЧМ-1958 в Швеции. Второй – через восемь лет в чемпионате Паулисты против Гуарани. Третий – незадолго до матча с Ромой в товарищеской встрече в Лиме.

Пеле не называет свой промах в 1956 году, который ранил его больше всего. Будучи уже игроком первой команды Сантоса, он вернулся в молодёжную команду, чтобы помочь своим сверстникам. И не смог реализовать пенальти, что стоило команде чемпионского титула. Тогда Пеле так распереживался по этому поводу, что собрал чемоданы и отправился домой к родителям. Отвечая на вопросы журналистов на римском "Олимпико" Пеле ничего не помнит об этом промахе. Или осознанно его не учитывает из-за статуса молодёжной команды.

Так играет резервист

"Все помнят, как я отразил тот пенальти, но не помнят реакцию Пеле после товарищеского матча за несколько лет до этого", – рассказывал вратарь Ромы спустя многие годы. В 1967 году Сантос приехал к Роме в гости для товарищеского матча на стадионе "Фламинио". Джинульфи был резервным вратарём, и появился на поле только после перерыва. Пеле в тот день был великолепен: отдавал пасы пяткой, включал финты и дриблинг, забивал голы. "Король" – однозначно лучший игрок матча. Но во втором тайме бразильская команда забивает лишь однажды, и это делает Рилдо. Пеле предпринял три-четыре попытки оформить дубль, но так и не сумел пробить 26-летнего голкипера римлян. Десятый номер бразильской команды находится под впечатлением: в Бразилии таких вратарей нет, а в Италии этот парень даже не играет в стартовом составе!

Сантос выиграет ту встречу со счётом 3:1 и победит в мини-турнире, в котором также принимала участие Фиорентина. Но впечатлённый Пеле постарается пообщаться с Джинульфи, хотя первый не знает итальянского, а второй – не знает других языков. Кое-как через посредника Херардо Санеллу Пеле пригласил вратаря Ромы в бразильское посольство на следующий день для встречи. Именно там он и сделал Джинульфи предложение перебраться в Сантос.

Альберто не терзается сомнениями: он не собирается уходить из команды своего сердца. Не о бразильских стадионах он мечтал, когда занимал место в воротах на импровизированном футбольном поле на рынке на Ларго-дельи-Оски.

Джинульфи до сих пор хранит футболку Пеле с того товарищеского матча. "Это – настоящая футболка, не чета современным. Длинные рукава, вышитая эмблема и пришитые ниткой номера. Я храню её у себя дома вместе с футболкой Марадоны (Джинульфи тренировал вратарей в Наполи времён Диего Армандо, – прим.). Многие просили меня продать её или передать в музей – даже Рома, когда делала небольшую выставку в Тригории. Но для меня это невероятная память и предмет гордости. Я сохраню эту футболку у себя до конца своих дней".