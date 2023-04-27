Словарь португальского языка в Бразилии Michaelis внёс слово "пеле" в свой список в качестве нового прилагательного.

Умер немецкий игрок сборной Австралии – он "закрыл" Пеле, а потом подружился с ним

Это произошло после того, как благотворительная организация под названием Фонд Пеле собрала 125 тысяч подписей для принятия такого решения, информирует ВВС.

Теперь слово "пеле" имеет ряд значений – это человек, который считается лучшим в своём деле. Он особенный, величайший, исключительный, несравненный и уникальный.

Напомним, что Пеле скончался в декабре в возрасте 82 лет.

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