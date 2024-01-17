Вдова Пеле, Марсія Аокі, та її діти Джошуа, Селеста і Джеміма не погодилися з проханням про виплату 5% від вартості спадщини "Короля футболу" як винагороди Хосе Форносу, також відомому як Пепіто. Він був найкращим другом і радником Пеле протягом понад 50 років, інформує UOL.

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Повідомляється, що Пепіто зробив запит про отримання частини спадщини Пеле через таємний судовий процес. Раніше суд задовольнив прохання Пепіто стати розподільником спадщини Пепе ще за життя легендарного футболіста. Однак про отримання винагороди не йшлося.

Під час процесу Марсія Аокі заявила, що Пепіто не виконав умови своїх юридичних зобов'язань, зазначених у заповіті Пеле. Тим самим вдова поставила під сумнів право колишнього радника "Короля футболу" на 5% від його спадщини. Вона назвала його вимогу "абсурдною і необґрунтованою".

"Він не виконав навіть найелементарніших своїх зобов'язань, а саме, щонайменше, забезпечити доступ спадкоємців до заповіту, залишеного Пеле, і, отже, забезпечити процес реєстрації та виконання заповіту. Він хоче просто розбагатіти за рахунок майна Пеле", – зазначила Аокі.

Суд поки що не ухвалив жодного рішення.

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