Семина не пустили на матч Серии А – экс-тренер Динамо не смог насладиться игрой Малиновского из-за российской вакцины
Бывший наставник "бело-синих" Юрий Семин, ныне находящийся в Италии, не смог посетить поединок между Аталантой и Лацио (2:2).
"Приехал на матч Аталанта – Лацио. На поединок не попал, поскольку без вакцины Pfizer не пускают.
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Надеюсь, на Ювентус – Зенит с прививкой "Спутник" проблем не будет", – написал Семин на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, поединок между Аталантой и Лацио завершился со счётом 2:2. Украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на поле на 59-й минуте и помог "бергамаскам" спасти ничью. Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус – Зенит состоится во вторник в Турине.
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