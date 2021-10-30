Малиновский начал спасательную атаку, Иммобиле повторил рекорд легенды – видеообзор матча Аталанта – Лацио – 2:2
19:22 - Читати українською
Аталанта расписала ничью с Лацио в рамках 11-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор мата на "Футбол 24".
45+1’ Дуван Сапата
90+4’ Мартен де Рон
Педро Родригес 18’
Чиро Иммобиле 74’
18’ Педро Родригес
45+1’ Дуван Сапата
74’ Чиро Иммобиле
90+4’ Мартен де Рон
Лацио был близок к тому, чтобы улучшить свою статистику матчей на выезде, где в нынешней кампании выиграл только однажды. Однако Аталанта спаслась в компенсированное время. Руслан Малиновский начал решающую атаку, которую завершил Мартен Де Рон.
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Следует отметить Чиро Иммобиле, забившегой свой 159-й гол в составе "орлов". Форвард повторил рекорд легендарного Сильвио Пиолы. На данный момент они делят первенство в списке лучших бомбардиров Лацио за всю историю.
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