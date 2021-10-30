Аталанта расписала ничью с Лацио в рамках 11-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор мата на "Футбол 24".

Лацио был близок к тому, чтобы улучшить свою статистику матчей на выезде, где в нынешней кампании выиграл только однажды. Однако Аталанта спаслась в компенсированное время. Руслан Малиновский начал решающую атаку, которую завершил Мартен Де Рон.

Аталанта спаслась в триллере с Лацио, Малиновский – один из авторов безумной развязки

Следует отметить Чиро Иммобиле, забившегой свой 159-й гол в составе "орлов". Форвард повторил рекорд легендарного Сильвио Пиолы. На данный момент они делят первенство в списке лучших бомбардиров Лацио за всю историю.