Аталанта расписала домашнюю ничью с Лацио в матче 11-го тура Серии А (2:2). Руслан Малиновский появился на поле после перерыва.

Третий тур за неделю – кажется, именно насыщенный календарь был основной причиной отсутствия Малиновского в стартовом составе. Украинец начал на скамейке запасных, как и конкурент из России – Миранчук. Некоторые итальянские СМИ анонсировали отдых нашего хавбека перед важной встречей с МЮ в Лиге чемпионов, мол, без ротаций на этом отрезке не обойтись.

Аталанта – Лацио: онлайн-трансляция матча Серии А

Лацио начал активнее. Команда, выполняющая наибольшее количество коротких передач в Серии А, последовательно придерживалась собственного стиля. Это почерк Маурицио Сарри, который возглавил "орлов" прошлым летом. Правда, римляне контролировали сферу без особого продвижения вперед. Прекрасный прессинг команды Гасперини на чужой половине поля минимум дважды за стартовые 10 минут приводил к опасности у ворот Рейны. В обоих случаях Сапата как-то неловко пытался обыгрывать.

Аталанта быстро перехватила инициативу, тогда как гости полностью перешли на контратаки. Бергамаски действовали широко, с традиционно мобильными фулбеками, однако в финальной трети были проблемы. Возможно, не хватало Малиновского, очень хорошо комбинирующего с тем же Сапатой. Лацио терпел и дождался собственного шанса. Катальди разрезал оборону Аталанты передачей из глубины, удар Иммобиле парировал Муссо, а Педрито оставалось поразить пустые ворота – 1:0 уже на 18-й минуте.

После пропущенного мяча хозяева немного сдулись. Традиционно мобильные фулбеки Гасперини искали Сапату, который почти всегда имел двух опекунов. У Иличича много технического брака: то передержит, то ошибется на ровном месте. В середине первого тайма Лацио мог забивать во второй раз. После подачи с углового мяч отскочил к Фелипе Андерсону, бразилец приложился метров с 10, но попал в защитника – опасный и в то же время слабый рикошет спасает "Богиню".

Лацио должен был уходить на перерыв с минимальным преимуществом, но один из лучших форвардов Серии А снова сказал свое слово. Под свист разочарованных трибун Сапата ворвался в штрафную гостей и неотразимо пробил в дальний угол – 1:1. Несколько нелогичный гол сводит на нет игровое преимущество "орлов" в стартовые 45 минут.

Фройлер в дебюте второй половины мощно стреляет издалека – Рейна на месте. Подопечные Сарри сразу отвечают голевым моментом. Хозяева снова потеряли Иммобиле, который с нескольких метров бьет прямо у кипера. Игра на встречных курсах нравится болельщикам. Руслан Малиновский выходит вместо Пашалича на 59-й. Украинец получил от Гасперини больше получаса.

Иммобиле совсем немного не хватило, чтобы успеть на классный пас Ловато. В зеркальной атаке Сапату опережает Рейна. Руслан чаще всего ищет колумбийца, но это все передачи в борьбу. В конце концов украинцу доверили штрафной – нехитрый удар принимает на себя стенка. Иммобиле исправляется после нескольких супершансов. Чемпион Европы уверенно завершает трехходовку с участием Педро и Башича. Последний записывает себе в актив ассист.

Муриель удивительно промахивается с линии штрафной. Рейна был бессилен, проведя взглядом сферу, которая в считанных сантиметрах разминулась с ближней стойкой. Малиновский старается, но этого мало. Именно украинец теряет убийственный момент на 90+1. Никем не прикрытый Руслан завершает красивую комбинацию ударом в боковую сетку. И все же Аталанта спасается. Малиновский подает, Демираль головой продолжает на дальнюю, а де Рон вырывает очко!

В итоге Аталанта остается пятой (19 очков), а Лацио – 6-й (18). Фантастическая развязка в Бергамо.