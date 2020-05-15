Семин не планирует идти на пенсию после громкой отставки из Локомотива – возможно ли возвращение тренера в Динамо

Отставка 73-летнего тренера из Локомотива – главная тема последних двух дней в российском футболе. Резонанс почувствовали и в Украине, ведь в свое время Семин довольно успешно работал в Динамо.

Как известно, 14 мая экс-наставник Динамо прекратил сотрудничество с Локомотивом, который в четвертый раз возглавил в 2016 году. В течение этого времени Семин выиграл чемпионство, два Кубка России и один Суперкубок, а в сезоне 2019/20 "железнодорожники" занимали второе место в чемпионате, уступая лишь Зениту. Впрочем, за 8 туров до финиша руководство решило расстаться с Юрием Павловичем и нашло замену знаменитому тренеру. Контракт 73-летнего специалиста был рассчитан до конца мая, но Локомотив решил не предлагать Семину новое соглашение.

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Это решение клуба вызвало громкий резонанс в соседнем государстве – абсолютное большинство считает отставку Семина вершиной идиотизма. Среди таких оказался и другой известный российский тренер – Валерий Газзаев, который в свое время тренировал киевское Динамо. Фанаты Локомотива также возмущены уходом Семина. Болельщики выразили благодарность тренеру за многолетнюю работу в клубе, а вот руководству конкретно досталось "на орехи". Фанаты призвали первых лиц Локомотива уйти в отставку.

"Оценку того, как вы провернули увольнение живой Легенды нашего Клуба, создателя современного Локомотива, заслуженного тренера Юрия Павловича Семина, уже дала многочисленная пресса. Это позор. Мы считаем то, что произошло, одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории Локомотива. Это решение против логики, против Локомотива, его традиций и истории.

В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым "Советом директоров и менеджментом клуба" больше невозможны. Мы выражаем презрение "Совету директоров и менеджменту клуба". Вы очернили доброе имя Локомотива. Вы испачкали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы растоптали все то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи "красно-зеленых"!

Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути. Мы требуем вашей отставки", – говорится в заявлении фанатов.

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Сам Семин, несмотря на почтенный возраст, не собирается завершать тренерскую карьеру. "Я не пойду на пенсию, обязательно буду работать. Но пока конкретики нет. Когда появится – тогда и буду что-то комментировать", – сказал тренер в комментарии Tass.

Интересно, что отдельные СМИ активно начали распространять слухи о возможном возвращении Семина в Динамо. Напомним, российский тренер уже работал в Киеве с 2008-го по 2009 год и с 2011-го по 2012-й. Под руководством Семина Динамо стало чемпионом Украины и дошло до полуфинала Кубка УЕФА.

Впрочем, третий приход россиянина выглядит маловероятным – по крайней мере, в этом уверен российский журналист Алексей Андронов.

"Я думаю, что третий приход Семина в Динамо был бы невозможен ни при каких обстоятельствах. В конце концов, Динамо – это не баня, из которой вышел, прыгнул в озеро и вернулся назад, а затем еще раз прыгнул. Всему есть свой предел. Семин сейчас – абсолютно неактуальная кандидатура для Динамо, даже если бы политическая ситуация оставалась в рамках 2012 года", – цитирует Андронова Dynamo.kiev.ua.

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