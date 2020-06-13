"Семин – классный тренер": Маркевич – о возможном возвращении россиянина в Динамо и борьбу за 2 место в УПЛ

Знаменитый тренер считает, что киевскому клубу не стоит возвращать Юрия Семина, который уже дважды возглавлял Динамо.

"Разговоры о возвращении Семина в Динамо? Он – классный тренер, хороший специалист. Но я думаю, это не нужно ни ему, ни Динамо.

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Не думаю, что кто-то, кроме Динамо, сможет занять в УПЛ второе место – Заря, Десна или Александрия. Кто может серьезнее, чем Шахтер или Динамо, представлять Украину в еврокубках? Динамо – команда с именем. Она сильнее конкурентов", – цитирует Мирона Богдановича Footboom.

Заметим, после 25-ти туров УПЛ Динамо занимает 3 место, уступая Заре по дополнительным показателям. Сегодня, 13 июня, подопечные Скрипника примут киевлян в Запорожье.

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