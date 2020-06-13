Заря – Динамо: анонс матча УПЛ

Заря в рамках 26-го тура чемпионата Украины принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Градус борьбы за серебряные медали после прошлого тура не спал, хотя Александрия, похоже, отклеилась от неё. У Зари и Динамо сейчас по 49 очков, причем киевляне до сих пор остаются за спиной луганчан, а сзади идёт Десна с 46 зачётными баллами в активе. Таким образом, сегодня оба коллектива никак не устроит поражение.

Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Основной вопрос поединка заключается в готовности Зари до второго места в УПЛ, ведь предыдущие два матча откровенно не впечатлили. Игра подопечных Виктора Скрипника напоминала первый месяц его работы в клубе – тогда "мужики" тоже демонстрировали слабую физику и имели страшные проблемы с раскрытием массированной обороны. Александрия при этом отдала сопернику две трети поля, но перепрессинговала и превзошла по количеству атак; Колос же в меньшинстве дал Заре создать лишь 0,82 xG, не заслужив поражения.

Не впечатляют и лидеры – в частности, Перович, Громов и Леднев, но последний всё равно не сыграет. Светлым пятном выступает Кабаев, который запорол несколько классных моментов в Александрии и красиво забил Колосу. Пока он, а не кто-то другой, является лучшим в Заре. Словом, у Виктора Скрипника очень много работы, хотя паниковать не стоит – всё же, его команда хорошо обучена тактически, она сильна в интенсивности прессинга, а стартовые проблемы год назад тренерский штаб преодолел довольно быстро. Списывать "мужиков" нельзя.

Динамо произвело довольно неоднозначное впечатление на болельщиков. В первом посткарантинном туре киевляне встретились с Шахтером, прижав "горняков" на стартах обоих таймов и капитально провалив все последующие минуты – дончане даже особо не поднимали темп, но забили трижды. Были заметны и значительные проблемы с физической подготовкой, и традиционные трудности с продвижением атак, но всё это забылось после избиения Александрии.

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Команда Алексея Михайличенко грамотно распределила силы, нанесла 17 ударов всего за час и мало что позволила у своих ворот. Конечно, первые два гола пришли с пенальти, но они были наигранными – как и удаление Дубры на 55-й минуте. По количеству и качеству моментов киевляне подтвердили своё лидерство в УПЛ, добавив к этому превосходству кучу голов. Очень классно выглядели Русин и Шепелев, сильно прибавил в продвижении Сидорчук. Александрию просто не заметили – теперь вопрос, долго ли Динамо будет играть так же уверенно?

Кадровая ситуация

У Динамо значительных проблем с составом нет. В лазарете остаётся Никита Бурда, но Виктор Цыганков и Иосип Пиварич уже вернулись в общую группу – они поехали на матч. Заря же обойдётся без травмированного Никиты Шевченко и Богдана Леднева, которому нельзя играть по условиям аренды.

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Ориентировочные составы на матч Заря – Динамо

Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Юрченко, Громов, Кочергин – Кабаев, Перович

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цитаишвили, Буяльский, Вербич – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Динамо в последних трёх матчах против Зари имеет две ничьи и поражение, а именно в Запорожье крайние пять встреч завершились тремя ничьими и двумя крайне тяжёлыми победами. В родных стенах луганчане забивали киевлянам и по четыре гола, но это было давно – прямо сейчас же подопечные Михайличенко выглядят фаворитами.

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В первую очередь, из-за неубедительной формы "мужиков" после карантина. Кроме того, расширенная статистика команды Скрыпника говорит о проблемах с продвижением мяча при длительном владении – если соперник отдаёт мяч, Заре становится тяжелее доводить его до штрафной. Луганчане пытаются компенсировать этот факт большим количеством дальних выстрелов, однако они залетают не так часто. Тем более, когда нет Леднева.

Динамо же давно лидирует в УПЛ по количеству и качеству моментов, а теперь ещё и появились неплохие исполнители – по крайней мере, Русин и Цитаишвили разрывали Александрию. По большинству статистических показателей "бело-синие" не уступают, а в качестве передач команда даже преобладает. Ко всему этому добавляется индивидуальный класс, глубина скамейки и перспективная игровая форма в первых турах. Словом, на бумаге преимущество практически по всем показателям остается за Динамо – тренерам Динамо нужно только правильно подготовиться.

Из всех претендентов на ЛЧ футбол "бело-синих" летом выглядел наиболее перспективно – и матч с Зарей покажет, насколько это системно. Если киевляне сегодня победят уверенно, то их можно будет называть фаворитами борьбы за серебро.

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