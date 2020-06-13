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"Сьомін – класний тренер": Маркевич – про чутки щодо можливого повернення росіянина в Динамо і боротьбу за 2 місце в УПЛ

09:45 65 Читать на русском
"Сьомін – класний тренер": Маркевич – про чутки щодо можливого повернення росіянина в Динамо і боротьбу за 2 місце в УПЛ
Мирон Маркевич (по центру) / УАФ

Знаменитий тренер вважає, що київському клубу не варто повертати Юрія Сьоміна, який вже двічі очолював Динамо.

"Розмови про повернення Сьоміна в Динамо? Він – класний тренер, хороший фахівець. Але я гадаю, це не потрібно ні йому, ні Динамо.

Маркевич заявив про готовність повернутись до тренерської діяльності

Не думаю, що хтось, крім Динамо, зможе посісти в УПЛ друге місце – Зоря, Десна чи Олександрія. Хто може серйозніше, ніж Шахтар чи Динамо, представляти Україну в єврокубках? Динамо – команда з іменем. Вона сильніша за конкурентів", – цитує Мирона Богдановича Footboom.

Зауважимо, після 25-ти турів УПЛ Динамо посідає 3 місце, поступаючись Зорі за додатковими показниками. Сьогодні, 13 червня, підопічні Скрипника приймуть киян у Запоріжжі.

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Теги
Динамо Динамо Юрій Сьомін Юрій Сьомін Мирон Маркевич
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