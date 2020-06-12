Маркевич заявил о готовности вернуться к тренерской деятельности

Легендарный Мирон Маркевич признался, получал ли предложение от львовского Руха и оценил возможность своего возвращения к работе тренером.

"Хочу ли я вернуться к работе тренером? А почему нет? Я чувствую себя хорошо. Поэтому еще готов быть тренером.

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Было ли предложение возглавить Рух? Нет. Но мы в хороших отношениях с Козловским. Там академия хорошая. Ну время покажет, возможно, новая сила во Львове, которая о себе заявит. Думаю, они будут в высшей лиге. Посмотрим. Хочется, чтобы во Львове на стадионе людей было больше.

Вернусь ли в Металлист, если Ярославский возьмется за его возрождение? Я не знаю. Давно не общался с Ярославским. Еще когда был на его юбилее. О планах не знаю. Но, конечно, возродить Металлист – это большое дело. Я бы точно не остался в стороне", – поделился Маркевич в комментарии Metaratings.

Напомним, Мирон Богданович возглавлял Металлист с 2005 по 2014 годы с перерывом на 6 месяцев на работу в сборной Украины.

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