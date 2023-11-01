Около 200 представителей фан-группировки Селтика Green Brigade получили уведомление о том, что их абонементы больше недействительны. Как информирует The Telegraph, это связано с активной поддержкой Палестины в военном конфликте с Израилем.

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Фанаты Селтика демонстрировали баннеры с надписями "Свободу Палестине" и "Победу сопротивлению" на матчах чемпионата Шотландии, после чего усилили свою политическую акцию во время матча Лиги чемпионов с Атлетико (2:2).

Ранее руководство Селтика просило болельщиков из группировки Green Brigade не выражать поддержку Палестине, но фанаты намеренно пошли наперекор боссов "кельтов". Представители Green Brigade считают палестинцев ущемлёнными и сравнивают их с историей самого Селтика – ирландцы были вынуждены бежать в Шотландию, где и основали клуб.

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