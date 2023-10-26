ЛЧ: Селтик и Атлетико устроили голевую феерию, Холанд прервал сухую серию, РБ Лейпциг победил друзей России
В среду, 25 октября, состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 3-й тур
Группа G
РБ Лейпциг – Црвена Звезда – 3:1
Голы: Раум, 12, Симонс, 59, Ольмо, 84 – Стаменич, 70
Янг Бойз – Манчестер Сити – 1:3
Голы: Элиа, 52 – Аканджи, 48, Холанд, 67 (с пенальти), 86
Группа Е
Селтик – Атлетико - 2:2
Голы: Фурухаси, 4, Пальма, 28 – Гризманн, 25, Мората, 53
Удалён: Де Поль, 82
Атлетико провёл в Глазго свой не самый лучший матч, но сумел увезти при этом ничью. Команда Диего Симеоне создала возле ворот Джо Харта не так много моментов, но при этом забила два мяча - отличились лучшие бомбардиры сезона, Антуан Гризманн и Альваро Мората. А вот Селтик помимо голом Фурухаси и Пальмы в первой четверти матча мог неоднократно забивать ещё – Ян Облак стал одним из героев встречи наряду с форвардами гостей.
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Фавориты группы G - Манчестер Сити и РБ Лейпциг - выиграли свои матчи у андердогов с одинаковым счётом 3:1. В Германии героем встречи стал Хави Симонс – нидерландец записал на свой счёт гол+пас. В Берне дублем в составе команды Пепа Гвардиолы отметился Эрлинг Холанд - правда, первый свой мяч норвежец забил с пенальти. Так или иначе, Эрлинг прервал свою безголевую серию в Лиге чемпионов, которая составила 543 "сухих" минуты. Сегодня Холанд забил впервые с апреля – тогда он расписался в воротах Баварии.