Близько 200 представників фан-угруповання Селтіка Green Brigade отримали повідомлення про те, що їхні абонементи більше недійсні. Як інформує The Telegraph, це пов'язано з активною підтримкою Палестини у військовому конфлікті з Ізраїлем.

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Фанати Селтіка демонстрували банери з написами "Свободу Палестині" і "Перемогу опору" на матчах чемпіонату Шотландії, після чого посилили свою політичну акцію під час матчу Ліги чемпіонів з Атлетіко (2:2).

Раніше керівництво Селтіка просило вболівальників з угруповання Green Brigade не висловлювати підтримку Палестині, але фанати навмисно пішли наперекір босам "кельтів". Представники Green Brigade вважають палестинців пригніченими і порівнюють їх з історією самого Селтіка – ірландці були змушені тікати до Шотландії, де й заснували клуб.

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