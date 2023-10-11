Израильская пресса уделяет большое внимание скандальным заявлениям иностранных журналистов и болельщиков по поводу военного вторжения палестинской террористической группировки ХАМАС на территорию своей страны. "Футбол 24" пробежался по израильским сайтам и собрал всё самое интересное.

"Жизни евреев не важны"

"Почти все американские спортивные ассоциации и команды выразили свою безоговорочную поддержку Израилю с момента начала войны в секторе Газа. К ним присоединились [баскетбольные] Евролига и Еврокубок, которые решили выразить солидарность с народом Израиля минутой молчания в предстоящих матчах. Но в футболе продолжают оставаться два крупных органа – ФИФА и УЕФА – которые пока никак не удосужились отреагировать.

Террористы ХАМАС убили внучку экс-тренера сборной Израиля

Высокопоставленные британские журналисты раскритиковали их за это. Роб Харрис со Sky Sports подчеркнул, что в своём заявлении УЕФА упомянул о переносе игр сборной Израиля в связи с "ситуацией с безопасностью". При этом организация полностью проигнорировала сотни смертей в результате террористических операций ХАМАС. УЕФА не выразил соболезнования семьям пострадавших и не упомянул о горе страны, которая не только является членом организации, но и только что была выбрана для проведения чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в 2027 году.

"После землетрясения в прошлом месяце в Марокко – стране, не входящей в организацию, УЕФА потребовалось всего несколько часов, чтобы опубликовать заявление. В 2016 году, после теракта в Ницце, во Францию очень быстро были отправлены соболезнования. Вторжение России в Украину в 2022 году было встречено твёрдой позицией УЕФА и ФИФА, которые осудили войну и заявили, что "весь футбол един и выражает солидарность с жертвами в Украине. Джанни Инфантино был замечен на Гран-при Катара, празднике Криштиану Роналду и вознесении цветов жертвам землетрясения в Афганистане в эти выходные. Но ФИФА еще не отреагировала на гибель людей на Ближнем Востоке. Это показывает отношение футбола к зверствам", – заявил Харрис.

Еврейский корреспондент британской The Guardian Джейкоб Стейнберг также выступил против игнорирования катастрофы: "Всё ещё жду, когда футбольная семья признает зверства, происходящие в Израиле. Видимо, жизни евреев не важны", – отметил он.

"Почему футбольный мир молчит о вторжении в Израиль?"

"Несмотря на то, что значительная часть спортивного мира выражает широкую поддержку Израилю на фоне войны с террористической организацией ХАМАС, есть ассоциации и группы людей, предпочитающие хранить молчание. Репортер британского издания The Telegraph Оливер Браун в своей колонке задался вопросом о молчании FA на фоне событий в Израиле.

"Почему футбол молчит о вторжении в Израиль? Футбольный мир редко нужно убеждать проявить сострадание перед лицом невыразимой трагедии, будь то жертвы землетрясения, движения за справедливость против расизма или права ЛГБТ. Так почему же до сих пор нет никаких признаков того, что английская футбольная Ассоциация делает что-то, чтобы хоть как-то упомянуть об этих событиях на Ближнем Востоке? Да, до нас доходили слухи о том, что "радуга" над стадионом Уэмбли может осветиться цветами израильского флага в матче между Англией и Австралией в пятницу в рамках контрольного матча, но пока это единственная реакция на беспрецедентное злодеяние. ХАМАС не получил никакого осуждения. Ни жеста, ни ленточки на руке, ни слова", – заключил Браун.

"Голова в песок: ФИФА четыре дня молчит о резне в Израиле"

"Позор! В то время как НБА, Евролига и НФЛ поддержали Израиль, со стороны организации, которая проявляла солидарность с Украиной, не последовало никаких заявлений о происходящем в Израиле. Вдобавок к молчанию ФИФА мы получили лаконичное послание от УЕФА, также избежавшего осуждения и критики агрессора. Единственное заявление УЕФА по этому поводу было написано в холодной манере: "В свете недавних инцидентов с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все запланированные в стране матчи, для которых будут назначены новые даты. УЕФА продолжит изучать ситуацию и будет оставаться на связи с футбольной федерацией для принятия решений относительно изменений дат".

Сухое заявление было написано без каких-либо упоминаний или осуждения резни в Израиле. Только сравните это заявление с заявлением ФИФА в адрес Украины в феврале 2022 года: "ФИФА осуждает применение Россией силы против Украины. Насилие никогда не является решением, и ФИФА призывает все стороны к мирным переговорам".

С момента агрессии боевиков ХАМАС прошло четыре дня, а ФИФА и УЕФА молчат. Футболист и тренер были убиты, но никакой реакции на это не последовало. Где футбольная семья?

Футбольная федерация Израиля продолжает работать над тем, чтобы отложить игру против сборной Косово, но поведение организаторов мирового футбола в СМИ, безусловно, вызывает вопросы об их отношении к нашей стране".

Легионеры выехали за границу – матч Зари окажется в центре внимания

"Израиль и его спорт переживают непростое время. Начавшаяся война привела к немалому количеству изменений в расписании различных команд, и теперь настало время в этом разобраться.

Маккаби (Тель-Авив) в ближайшие 48 часов получит уведомление от УЕФА о предстоящем расписании в Лиге конференций. Если будет принято решение не переносить матч против Зари 26 октября, то команды просто обменяются домашними матчами: первую домашнюю встречу Заря сыграет в Люблине, ответную – на поле Маккаби. Пока что команда ждёт развития событий в этом вопросе и, следовательно, будет подгонять под новый график свой план тренировок. Не исключено, что на следующей неделе из-за войны Маккаби отправится в тренировочный лагерь за границу.

Маккаби (Хайфа) ещё не связывался с УЕФА по поводу матча с Вильярреалом в Лиге Европы, но рассматривает возможность запроса о переносе игры. В клубе хотят подождать и посмотреть, придётся ли ехать на сборы за границу или можно будет вернуться к нормальной жизни у себя дома. Тем временем иностранные легионеры команды покинули Израиль и находятся за границей. Последним выехал хорватский защитник Лоренцо Шимич. Несколько дней он не мог покинуть Израиль из-за проблем с паспортом его жены, но, в конце концов, клубу удалось помочь паре с этой проблемой".

"Почему жизнь украинцев священнее, чем жизнь палестинцев?"

В субботнем матче чемпионата Шотландии между Селтиком и Килмарноком фан-группировка "кельтов" под названием "Зелёные бригады" выражали свою поддержку Палестине в её конфликте с Израилем: на трибунах присутствовали палестинские флаги, надписи "Свободная Палестина" и "Победа сопротивления". На такое поведение отреагировали Нир Биттон и Лиэль Абада – бывший и действующий игрок Селтика.

Абада потребовал от клуба осуждения подобных действий в исполнении болельщиков, и руководство Селтика выпустило официальное заявление. "Символы, которые появились на стадионе во время матча с Килмарноком, не отображают взглядов клуба. Мы их осуждаем. Селтик – это футбольный клуб, а не политическая организация", – отметили глазвегианцы.

"Зелёные бригады" не согласились с руководством и ответили. "Как фанатская организация, мы имеем право выражать свое политическое мировоззрение так же, как это разрешено любому гражданину мира. Футбол остается одним из немногих мест, в котором рабочий класс может по-настоящему выражать свои политические взгляды. Белые воротнички, сидящие в руководстве клуба, которые неоднократно демонстрировали презрение к истории и традициям Селтика, не смогут это запретить.

Селтик родился в результате угнетения, смертий и массового перемещения людей. Именно благодаря этой истории фанаты клуба славятся своим сочувствием и солидарностью, последовательно вставая на сторону угнетенных и обездоленных. Лицемерие руководства, к сожалению, идет в ногу с большей частью политического и медиа-класса, что подтверждается примером Украины. Еще недавно на Селтик Парк приветствовались политические послания; однако теперь это осуждается. Любой разумный человек должен задаться вопросом: "Почему? Почему жизни украинцев священнее, чем жизни палестинцев? "Зеленые бригады" по-прежнему недвусмысленно поддерживают палестинский народ, и мы делаем это последовательно. На протяжении всей своей истории мы поддерживали разные палестинские проекты", – говорится в ответном заявлении фанатов Селтика.

"Итак, битва за сознание в социальных сетях продолжается, особую активность в ней проявляет Нир Биттон. Он принялся разрушать мифы о том, что Израиль украл нынешние земли у Палестины. "Прежде чем нести всякую чушь, изучите факты. Это – фотография за 1927 год. Вы знаете, что означают эти символы? Если вы не в курсе, я для вас переведу. Они означают "Земля Израиля". Так когда именно мы "украли" "вашу" землю? В 1927 году или 1948-м? Я в замешательстве", – написал экс-игрок Селтика, который отдал этому клубу 9 лет своей жизни".

На этот скандал также отреагировал вингер Маккаби (Хайфа) Долев Хазиза. Он написал Лиэлю Абаде: "Фанаты Селтика не заслуживают того, чтобы ты для них играл".

В комментариях к материалу читатели призвали Абаду забить мяч в собственные ворота на 90-й минуте, чтобы отомстить болельщикам "кельтов", после чего – разорвать контракт в одностороннем порядке. Несмотря на то, что не так давно Лиэль продлил соглашение с "зелёно-белыми" до лета 2027 года.

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