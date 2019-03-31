Селтик одолел Рейнджерс в Дерби Старой Фирмы – экс-трансферная цель Динамо был удален в первом тайме

Селтик вырвал победу над Рейнджерс в главном дерби Шотландии. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Шотландия, Премьер-лига, 31-й тур

Селтик – Рейнджерс – 2:1

Голы: Эдуар, 27, Форрест, 86 – Кент, 62

Удаление: Морелос, 31 (Р)

Со старта поединка инициативу захватили игроки Селтика. Подопечные Нила Леннона держали в постоянном напряжении оборону Джерс, а ребята Стивена Джеррарда даже не думали об атакующих действиях. Гол в ворота гостей казался лишь вопросом времени, поэтому голевой выпад на 27-й минуте не стал сенсацией: Одсон Эдуар убежал в контратаку, качнул защитника на входе в штрафную и классно отправил мяч над Макгрегором – 1:0!

Еще хуже дела Рейнджерс стали 4 минуты спустя. Капитан "кельтов" Скотт Браун спровоцировал на отмашку Альфредо Морелоса, которым активно интересовалось киевское Динамо, и "светло-синие" оказались в меньшинстве. Эпизод, несмотря на минутную вспышку страстей, успокоил игру – Селтик уже не так активно "лез" вперед, а гости пытались прийти в себя для игры без номинального форварда.

Alfredo Morelos of Rangers - quality player but just can’t stop self destructing, pure madness #CelRan #OldFirm pic.twitter.com/fW2870Xl7q — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 31 березня 2019 р.

Во второй половине игры ситуация не слишком изменилась, но Рейнджерс все же дождался своего шанса. На 62-й минуте Райан Кент воспользовался несогласованностью Бояты и Лустига и сумел сравнять счет – 1:1. Трибуны погнали Селтик вперед, требуя "крови" заклятого оппонента, еще и игравшего в меньшинстве.

В конце концов, "кельты" дожали Джерс под занавес поединка. Эдуар классно разобрался в штрафной соперника и отдал ювелирный пас на Форреста, а Джеймсу осталось лишь технично отправить мяч в угол ворот – 2:1. Рейнджерс попытался пойти на штурм ворот хозяев, но запала команде Джеррарда хватило только на толкотню после финального свистка.

Победа в принципиальном матче позволила Селтику увеличить отрыв от Рейнджерс на верху турнирной таблицы. Теперь у "кельтов" 73 очка, а у "светло-синих" – 60. До конца регулярного первенства осталось всего 2 тура.