Селтик без Шведа начал чемпионат с космического разгрома Сент-Джонстона

Действующий чемпион Шотландии по-королевски стартовал в новом национальном первенстве – победа 7:0.

Шотландия, Прем'ершип, 1 тур

Селтик – Сент-Джонстон – 7:0

Голы: Джонстон, 9, Кристи, 26, 30, 67, Нтчам, 72, Эдуард, 80, Гриффитс, 86

Селтик открыл счет уже на 9-й минуте, после чего в ворота соперника влетело еще 6 голов. Показательна статистика ударов – 26 на 2 (11 на 0 в створ). Самым эффективным игроком стал Райан Кристи, который оформил хет-трик.

Швед не попал в заявку Селтика на матч 1-го тура чемпионата Шотландии

Марьян Швед даже не попал в заявку на матч, а его конкурент по правому флангу атаки Джеймс Форрест отметился двумя ассистами. Благодаря такой победе Селтик сразу возглавил турнирную таблицу чемпионата Шотландии.

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