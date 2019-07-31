"Чернобыльский Месси" в ожидании культового номера в Селтике: взрывная реакция фанатов на фантастический гол Шведа в ЛЧ

Украинскому вингеру шотландского Селтика Марьяну Шведу хватило 20 минут, чтобы забить премьерный гол в Лиге чемпионов и влюбить в себя целую "зелено-белую" армию фанатов. Самые яркие цитаты болельщиков команды из Глазго собрал "Футбол 24".

Украинский форвард "кельтов" фантастически дебютировал в Лиге чемпионов. В первом же официальном матче за Селтик 22-летний воспитанник Карпат отличился невероятным по красоте забитым мячом. Этот успех молодого украинца не прошел мимо внимания болельщиков Селтика, которые "забомбили" социальные сети сразу после финального свистка матча против эстонского Нымме Калью.

Швед забил фантастический гол в Лиге чемпионов, ярко дебютировав за Селтик

"Это радиация дает ему суперспособности?", – интересуется один из фанатов "кельтов" и, очевидно, сериала "Чернобыль" от HBO.

"Он забивает очень качественные голы, его хайлайты в Ютюбе качественные. Давайте надеяться, что это первый из многих", – добавляет другой.

"Любо 2.0" – кто-то уже называет Шведа модифицированной версией легенды "кельтов" конца 90-х, словака Любомира Моравчика.

"Чернобыльский Месси", – коротко резюмировал еще один пользователь в Твиттере. Кажется, мини-сериал теперь устойчиво ассоциируется с Украиной.

"Звезда будущего", – уверен фанат шотландского гранда Питер.

"Родился новый герой", – пользователь R4tser безапелляционно анонсировал появление нового кумира Селтик Парк.

Под одной из сообщений публика уже требует от администраторов официальной страницы Селтика еще больше Шведа.

А мимо внимания украинской диаспоры в Шотландии не прошел фейл комментатора местного BBC, который обозвал Шведа русским.

"Боже, храни радиоактивного Месси", – Лиам все знает.

"Радиационный Роббен", – а Люку Бреслину Швед напомнил другого культового вингера нашего времени.

А еще один болельщик "кельтов" уже просит боссов клуба отдать украинцу культовый 7-й номер. "Хочется слышать Disco Down каждый раз, когда он забивает" – больше, чем прозрачный намек на британскую альтернативную группу из 90-х Shed Seven. Это почти Shved!

Закрепить свой успешный дебют Швед будет иметь возможность уже в ближайшую субботу. Селтик в премьерном туре шотландской Премьер-лиги примет дома Сент-Джонстон. Можно не сомневаться, что украинца на Селтик Парк ждет по-настоящему теплый прием.

Квалификация Лиги чемпионов: Швед голом помог Селтику переиграть Нымме Калью украинцев и выйти в следующий раунд