toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЛЬВОВ - ДИНАМО КИЕВ ЖЕРСОН РОДРИГЕС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ

Швед не попал в заявку Селтика на матч 1-го тура чемпионата Шотландии

16:22 17 Читати українською
Швед не попал в заявку Селтика на матч 1-го тура чемпионата Шотландии
Марьян Швед / ФК Селтик

Нападающий Селтика Марьян Швед не поможет своей команде в поединке 1-го тура Шотландской Премьер-лиги против Сент-Джонстона.

Наставник Селтика Нил Леннон не сможет рассчитывать на Марьяна Шведа в стартовом туре шотландского первенства против Сент-Джонстона. Украинец не попал в заявку на игру, информирует официальный Twitter шотландского клуба.

Лунин с новым предложением – фанаты Реала высоко оценили дебют украинца при Зидане, а экс-тренер Мадрида вынес вердикт

Вероятно, это может быть связано с дисквалификацией украинца. Дело в том, что в своем последнем матче за Карпаты против Арсенала-Киев Швед получил красную карточку и должен был пропустить один матч чемпионата Украины, чего в итоге не произошло.

Впрочем, в списке дисквалифицированных игроков фамилия украинца не фигурирует.

Напомним, на неделе Швед дебютировал за Селтик в матче Лиги чемпионов против Нымме Калью и отметился забитым голом.

"Чернобыльский Месси" в ожидании культового номера в Селтике: взрывная реакция фанатов на фантастический гол Шведа в ЛЧ

blog_ava
Жерсон Родригес посвятил переход в Динамо покойной матери
08:50
352
Теги
Сент-Джонстон Сент-Джонстон Шотландия Украинцы за рубежом Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
55
мин
Львов
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук