Швед не попал в заявку Селтика на матч 1-го тура чемпионата Шотландии

Нападающий Селтика Марьян Швед не поможет своей команде в поединке 1-го тура Шотландской Премьер-лиги против Сент-Джонстона.

Наставник Селтика Нил Леннон не сможет рассчитывать на Марьяна Шведа в стартовом туре шотландского первенства против Сент-Джонстона. Украинец не попал в заявку на игру, информирует официальный Twitter шотландского клуба.

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Вероятно, это может быть связано с дисквалификацией украинца. Дело в том, что в своем последнем матче за Карпаты против Арсенала-Киев Швед получил красную карточку и должен был пропустить один матч чемпионата Украины, чего в итоге не произошло.

Впрочем, в списке дисквалифицированных игроков фамилия украинца не фигурирует.

Напомним, на неделе Швед дебютировал за Селтик в матче Лиги чемпионов против Нымме Калью и отметился забитым голом.

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