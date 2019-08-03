Селтік без Шведа розпочав чемпіонат з космічного розгрому Сент-Джонстона

Чинний чемпіон Шотландії по-королівськи стартував у новій національній першості – перемога 7:0.

Шотландія, Прем'єршип, 1 тур

Селтік – Сент-Джонстон – 7:0

Голи: Джонстон, 9, Крісті, 26, 30, 67, Нтчам, 72, Едуард, 80, Гріффітс, 86

Селтік відкрив рахунок вже на 9-й хвилині, після чого у ворота суперника влетіло ще 6 голів. Показовою є статистика ударів – 26 на 2 (11 на 0 у площину). Найефективнішим гравцем став Раян Крісті, який оформив хет-трик.

Швед не потрапив до заявки Селтіка на матч 1-го туру чемпіонату Шотландії

Мар'ян Швед навіть не потрапив у заявку на матч, а його конкурент по правому флангу атаки Джеймс Форрест відзначився двома асистами. Завдяки такій перемозі Селтік відразу очолив турнірну таблицю чемпіонату Шотландії.

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